GONZALEZ, Il confronto con la dirigenza viola domani

Fonte: Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sarà domani il giorno del confronto tra Daniele Pradè e Nico Gonzalez. Il giocatore è in arrivo a Firenze in giornata ma al Viola Park è atteso domani sia per le visite di rito che per il colloquio con la dirigenza, per esprimersi di persona le rispettive volontà. Sulla scia del giocatore Atalanta, che ora deve capire se puntare prima su un centravanti di ruolo (dopo l'infortunio grave di Scamacca), e Juventus.