GONZALEZ, Filtra ottimismo: l'obiettivo ora è Frosinone

Anche sulle pagine odierne de La Nazione c'è spazio per la situazione legata all'infortunio di Nico Gonzalez. Come spiega il quotidiano, il numero 10 ha trascorso due giorni un po’ così, con il dolore al fianco che non è scomparso come invece si sperava. Ieri mattina la decisione di lasciarlo a Firenze per recuperare al meglio, sancita poi dall’uscita dell’elenco dei convocati dopo pranzo nel quale non è rientrato l’esterno argentino.

Troppi gli impegni ravvicinati per rischiare di perderlo a lungo. Dal centro sportivo non filtra grande preoccupazione, tanto che la Fiorentina non ha diramato neanche un report medico. L’impressione è che si possa risolvere il tutto con un po’ di riposo e che Italiano possa ritrovare il suo numero 10 già dalla trasferta di Frosinone.