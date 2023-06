GONZALEZ, 60 minuti in campo oggi con l'Argentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Sessanta minuti in campo per Nico Gonzalez con l'Argentina quest'oggi. La Seleccion ha sconfitto per 2-0 l'Indonesia nell'amichevole giocata alle 14:30 al Gelora Bung Karno Main Stadium e l'esterno della Fiorentina è partito titolare, lasciando il terreno di gioco a mezzora dalla fine per Alejandro Garnacho del Manchester United. Novanta minuti interne invece per German Pezzella, ex capitano viola.