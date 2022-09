GOBBI, Diamo fiducia ad uno dei due attaccanti

Massimo Gobbi, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato del momento dei viola. Ecco le sue parole: "La cosa più importante ora è lavorare sulla testa, è quella che fa la differenza. Ieri ci sono state ben otto occasioni da gol limpide: vanno concretizzate. Dare fiducia a uno dei due attaccanti può essere una via, ma se i gol non arrivano la responsabilità è di tutti".

Sui fischi: "Sono situazioni in cui il carattere del singolo può fare la differenza. Poi ovviamente come detto da Italiano tutta la squadra deve usarli come arma per essere ulteriormente stimolati".

Sul prossimo match a Bologna: "Anche se ancora non ci sarà l'allenatore del Bologna in panchina queste sono situazioni in cui lo spogliatoio cerca in automatico di dare una scossa. Anche i viola però devono riuscire a svoltare da questo momento difficile. Sarà un match interessante. Le parole di Gollini? Penso sia giusto confrontarsi nello spogliatoio, in momenti così viene fuori lo spirito di squadra. Ritengo che Gollini abbia fatto bene ad andare dritto al punto sui problemi del momento".

Infine sul doppio impegno: "La mia esperienza nelle coppe è stata ottima, arrivammo in semifinale di Europa League e allo stesso tempo quarti in Serie A. Poi ripeto, a fare la differenza è la testa, anche perché tempo per allenarsi ce ne è poco e a livello fisico si può soffrire".