GNOCCHI A RFV, Parma è sereno: farà bene a Firenze

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Gene Gnocchi a Radio Firenze Viola

Il comico e lo showman Gene Gnocchi, noto tifoso del Parma, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio" per introdurre la sfida in Coppa Italia di domani contro la Fiorentina: "Il Parma di oggi solletica la fantasia: ha un sacco di giovani interessanti guidati da elementi d'esperienza come Hernani. Pecchia è molto bravo ma ancora penso che questa squadra non abbia una identità definita anche se promette molto. Certo, ha dei deficit d'attenzione ma contro la Fiorentina se gioca in modo spensierato penso che possa fare una bella partita".

Sulla Fiorentina che idea si è fatto?

"A parte Nico Gonzalez, che è un talento pazzesco, mi piace molto come sta giocando Arthur: io l'ho sempre stimato molto e vederlo così pimpante in viola mi fa molto piacere, specie perché alla Juventus non era molto considerato".

Come valuta i problemi in attacco dei viola?

"Dopo Jovic e Cabral, anche l'accoppiata Beltran e Nzola in effetti non sta convincendo. Non ho capito nemmeno l'acquisto di Maxime Lopez, visto che già c'era Arthur in rosa: ripeto, il brasiliano è uno dei migliori playmaker in circolazione".

E su Bonaventura che si senta di dire?

"Lui è la classica ciliegina sulla torta: dai suoi piedi in ogni momento può esserci una giocata decisiva. E questo nonostante la sua età: è un giocatore che clonerei e che ti fa venire voglia di andare allo stadio".