GIUNTOLI, Trattiamo Arthur. Puntiamo su Vlahovic ma...

Nella giornata odierna si è svolta la conferenza stampa del neo direttore della Juventus, Cristiano Giuntoli. Questo un estratto delle sue parole riportate da TMW.

Le impressioni dei primi giorni alla Juve?

“Sono molto contento perché ho avuto un’accoglienza straordinario da parte di tutti. Ho trovato grande qualità in tutti i settori, si sono messi tutti a grande disposizione”.

Quali sono gli obiettivi che le ha dato la società?

“Io da fuori non penso ai problemi degli altri, ho aspettato di vedere certe cose. Quello che è stata chiesto è di tornare a essere competitivi e sostenibili perché il mondo va in questa maniera. Cosa posso dare? La mia storia parla abbastanza chiaro, ho fatto 6 anni in un club e 8 in un altro. Cercherà di dare tutta la mia esperienza a questo club prestigioso”.

Un punto sui giocatori considerati fuori dal progetto?

"McKennie fuori dal progetto non l'abbiamo mai detto. Stiamo trattando Zakaria e Arthur con un paio di club e su Bonucci anche ma finora non abbiamo trovato nulla che vada bene".

Quanto puntate su Vlahovic?

"Dobbiamo dare una sistematina ai conti, davanti a offerte irrinunciabili... Ma puntiamo su di lui".

Ha incontrato Pogba?

"La sua situazione mi sembra chiara. Ha grande volontà di tornare e noi lo aspettiamo. Per noi è fondamentale, ha qualità ed esperienza. Lui è un giocatore su cui puntiamo".

Quale obiettivo minimo vi siete fissati?

"Non dobbiamo porci obiettivi minimi ma dobbiamo fare il massimo".

Difficile imporre la sostenibilità in una squadra come la Juve?

"Può anche essere, la Juventus è sempre la Juventus. Ci vorrà un po' di tempo per arrivare a un percorso virtuoso. All'inizio essere virtuosi sarà un ostacolo, ma alla lunga potrà darci grandi benefici. I sacrifici? Non lo so, in questo momento dobbiamo essere lucidi".

Che giocatori le ha chiesto Allegri?

"Col mister parlo tutti i giorni e non mi ha chiesto nessun giocatore, crede che dobbiamo proseguire il lavoro sui giovani avviato anni fa. Non mi ha chiesto niente, della squadra mi ha detto che crede abbia grandi margini di miglioramento. Il suo primo approccio con me è stato questo. Io non ho chiesto niente, sicuramente c'è un confronto quotidiano".

Perché Allegri è l'uomo giusto per la Juve?

"L'anno scorso è stato straordinariamente difficile. Una persona del suo livello, della sua caratura, non dimentichiamo che la Juve ha fatto un'annata importante, un percorso importante. Crediamo che Massimiliano possa portare avanti questo percorso con qualità. Pensiamo che per ottenere i grandi risultati ci voglia talento, mentalità e disciplina. Per noi è il più talentuoso di tutti