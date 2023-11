GIUNTA A RFV, Italiano croce e delizia. Punterei su Beltran

Fonte: dal nostro inviato Giacomo Galassi

A Roma, dal Social Football Summit allo stadio Olimpico, ha parlato anche il giornalista di Sky Sport Mario Giunta. Queste le sue parole in diretta su Radio FirenzeViola: "Ho seguito la Fiorentina diverse volte. Questa esigenza che ha il pubblico nei confronti della squadra deve essere uno stimolo. Non la vedo una cosa negativa, deve essere una cosa che può far crescere. E' giusto che si pretenda sempre di più. La società sta facendo un lavoro straordinario a livello di crescita. Quello che la Fiorentina ha fatto con il Viola Park è qualcosa di incredibile. Voglio fare i complimenti al club. A livello sportivo la Fiorentina è quinta in campionato, è a -1 dal quarto posto. Deve tirare fuori qualcosina in più però credo che la squadra dia sempre delle risposte adeguate. Bisogna che al momento di fare il salto di qualità risponda presente sul campo. E' un gruppo giovane, ci sta che ci siano dei passaggi a vuoto".

Cosa manco a Italiano per essere a livello dei big? "Secondo me è un allenatore molto preparato. E' anche un tecnico con cui bisogna saper convivere. La Fiorentina gioca un bel calcio, però bisogna anche accettare i problemi che si possono venire a creare se si gioca un tipo di calcio. Dal punto di vista difensivo c'è da sistemare qualcosa, però guai a sottolinearglielo. E' un po croce e delizia. E ' comunque uno degli allenatori più preparati del panorama italiano, infatti non mi sono meravigliato quando lo ha cercato il Napoli la scorsa estate. Io credo che la Fiorentina con due innesti si può ritagliare tante soddisfazioni".

Su Nico e il mercato: "Deve giocare a destra, imprescindibile per chi gioca al fantacalcio. Le punte poi non segnano e questo è un problema. Italiano conosce bene Nzola, però tra lui e Beltran c'è una categoria di differenza. Io punterei su Beltran. A gennaio prenderei un difensore anche facendo un conto numerico. Poi per il resto la rosa è coperta".