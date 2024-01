GIRALDI A RFV, Gil? Ideale come ala a piede invertito

FirenzeViola.it

Intervenuto su Radio FirenzeViola per parlare di Bryan Gil, esterno classe 2001 del Tottenham accostato alla Fiorentina, Filippo Giraldi, ex Ds del Nottingham Forest ci ha descritto così il giocatore incrociato nel recente passato in Inghilterra: "Da giocatore prettamente tecnico, ha fatto fatica in Premier, tant'è che è andato in prestito nelle ultime stagioni. So che è un ottimo professionista, poi i numeri sono quelli che sanno tutti, di certo non è un goleador ma non ha mai avuto continuità in carriera. A livello di finalizzazione può migliorare".

Dove lo vedrebbe bene come ruolo?

"Come caratteristiche direi che può essere un esterno a piede invertito, lui ha un grande mancino e lo vedrei bene a destra nello schema di Italiano".

Può essere un calciatore inseribile nel breve termine?

"Numericamente la Fiorentina è corta sugli esterni, credo che la dirigenza sia consapevole dell'urgenza nell'intervenire in quel ruolo. Mi sembra che Italiano abbia un bel gruppo e questo può facilitare anche l'inserimento di qualcuno. Poi come giocatore è abituato a essere catapultato in diverse realtà anche per le esperienze fatte in prestito, su questo aspetto può essere una garanzia. Poi io sono dell'idea che se un giocatore è forte si adatta ovunque".

