GIOVANILI ACF, Un fine 2023 tra alti e bassi: il punto

Un fine anno tra alti e bassi. Quello che è destinato a mandare in archivio il settore giovanile della Fiorentina è un 2023 che è stato contraddistinto da picchi di gioia e da qualche rimpianto. Come quelli, in particolare, che hanno riguardato la Primavera, passata dal giocare tre finali (una vinta, in Supercoppa, e due perse, in Coppa Italia e nei playoff scudetto) all’attuale terzultimo posto in classifica nell’arco di appena due stagioni. Tutto frutto di un fortissimo ricambio generazionale, dell’avvicendamento in panchina tra Aquilani e Galloppa e di un format del campionato che prevede una sola retrocessione e che ha spinto i dirigenti viola a ringiovanire la rosa, che fin qui ha pagato lo scotto dell’età al cospetto di formazioni più esperte.

Al di là del netto 3-0 con cui Biagetti e compagni hanno superato sabato scorso il Bologna a Casteldebole, la classifica oggi raconta di un 16° posto con soli 13 punti e il titolo di peggior attacco del campionato (al pari del Frosinone, ultimo) con 16 reti in 15 partite. La squadra viola però di recente è parsa in crescita: al di là del brutto ko interno contro il Lecce, la Fiorentina ha vinto tre delle ultime quattro gare tra campionato e Coppa Italia e nel girone di ritorno punta a guadagnarsi una salvezza tranquilla, nella speranza di risalire anche qualche posizione e di valorizzare almeno un paio dei suoi giovani. Fin qui, a guadagnarsi la palma delle rivelazioni della stagione, ci sono stati il terzino sinistro Fortini e l’attaccante figlio d’arte Rubino.

Per il resto, nelle altre categorie delle Under viola, la situazione è decisamente migliore: se si eccettua il nono posto dell’Under-18 (sconfitta pochi giorni fa per 4-1 al Viola Park dalla capolista Inter), gli applausi più convinti spettano all’Under-17 e all’Under-15, entrambe prime nelle rispettive classifiche: la squadra di Capparella - reduce da 2-1 interno sulla Roma - sta strapazzando il proprio campionato, visto che è capolista solitaria a +7 proprio sui giallorossi, mentre i giovanissimi di Pettinari, che hanno espugnato di recente Lecce per 1-0, condividono il primato con l’Empoli, che però ha una gara da recuperare. Onorevole 5° posto infine per l’Under-16 di Guberti, che è in forte risalita alla luce di quattro vittorie di fila.

Buone notizie anche da parte della Primavera Femminile, reduce da un perentorio 3-0 inflitto al Viola Park all’Arezzo: le giovani allenate da Melani hanno adesso 18 punti e vedono da vicino il quarto posto in classifica, ovvero l’ ultimo valido per andare alla finali scudetto.