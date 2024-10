GIORGETTI, Sentenza UEFA: tifo caldo e club siano divisi

FirenzeViola.it

Questo il commento di Angelo Giorgetti dopo la sanzione dell'UEFA alla Fiorentina che prevede una multa di 50mila euro, di ripagare i danni e per i tifosi viola l'interdizione per le prossime due partite di Conference League a Cipro e in Portogallo: "Non so perché siano stati lanciati tutti quei fumogeni in Svizzera, anche se persone che erano in curva mi hanno riferito le risposte degli ultras. Certo non posso riportarle qui e nel caso mi piacerebbe ci fossero registrazioni.

Comunque, un motivo di sicuro esiste e prescinde dalla partita, dal contesto, dai controlli, dalla voglia di esibirsi in diretta tv, dalla festa, dalla rabbia Acab, scuse simili e altro ancora. Qualcuno dice: era una protesta che non possiamo capire, eh sai, la mentalità ultras, te la vedi dal divano, loro invece si fanno i chilometri e poi i tifosi in trasferta vengono trattati male.

Purtroppo spesso è vero, ma certamente non risolvi la questione affumicando uno stadio e rischiando di perdere 0-3 a tavolino, in mezzo alle proteste degli altri tifosi viola che hanno fatto gli stessi sacrifici per essere lì, confermando peraltro le tue pessime referenze (la Fiorentina ha una lunga collezione di multe in Conference). Dice ancora: eh, ma gli altri fanno di peggio. Qui non rispondo, perché fra le giustificazioni questa mi sembra l'ultima da considerare.

Rieccoci al rapporto con i club. So bene che la situazione di Milano è lontana anni luce da Firenze, in generale però sono sempre stato convinto che fra i club e la tifoseria più calda debba essere mantenuta una distanza netta, che poi significa rispetto e autonomia per entrambi. La forza di essere liberi è superiore rispetto a ogni convenienza.

A ognuno il proprio mestiere: i tifosi facciano i tifosi e il club faccia il club. Anche per questo _ lo ripeto _ mi è piaciuto molto il messaggio forte di Commisso. Non è banale che un proprietario prenda posizione contro chi comanda in curva, o comunque in alcune occasioni cerca di farlo: conoscete molti altri esempi?

Se le società coinvolgono le frange più calde e cercano di tirarle dalla propria parte - magari incontrandole, coinvolgendole, peggio ancora facendo filtrare strategie, legandosi emotivamente, incoraggiandole per andare in trasferta, eccetera, e mi fermo qui - commettono secondo me uno sbaglio pazzesco. Non immaginano cosa stanno facendo, ma di sicuro prima o poi ne pagheranno le conseguenze".