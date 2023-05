GIORGETTI, Parole di M. Nervi fuori luogo e offensive

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

In merito alle dichiarazioni pronunciate oggi da Elisabetta Margiotta Nervi, il presidente della Commissione Sport del Consiglio comunale Fabio Giorgetti ha voluto rispondere così a mezzo stampa: "La Signora Margiotta Nervi usa parole fuori luogo e offensive. L’amministrazione comunale ha fatto un concorso di progettazione internazionale per riqualificare un quartiere, tutelare e valorizzare lo stadio Artemio Franchi, monumento nazionale. Se non avessimo agito così sarebbe finito come il Flaminio invece noi lavoriamo per dare a Firenze l’impianto migliore possibile. Peraltro certe dichiarazioni con un bando di gara pubblica aperto sono particolarmente inappropriate”.