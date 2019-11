GILARDINO, Viola, giusta mentalità. Su Castrovilli...

L'ex attaccante viola e ducale Alberto Gilardino, oggi tecnico della Pro Vercelli, ha parlato al Corriere Fiorentino della gara di oggi tra Fiorentina e Parma, a cominciare dallo stato di forma delle due squadre: "Il Parma è sicuramente arrabbiato dopo la sconfitta per 4-0 contro la Roma, ma i viola stanno acquisendo la mentalità giusta, con anche tanta qualità". Poi un commento su Ribery, il cui ottimo rendimento a 36 anni continua a sorprendere: "Vuol dire che è un professionista esemplare. E' uno di quei giocatori grazie al quale ti trovi sempre in superiorità numerica, sono contento per Firenze". Chiosa sui talenti di Castrovilli e Chiesa, anche se su quest'ultimo Gilardino non ha molto da dire: "Federico non è una novità, mentre Castrovilli l'avevo già visto diverse volte alla Cremonese e mi era sempre piaciuto. Può solo migliorare".