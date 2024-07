GIANNANDREA A RFV, Tzolis ha già un valore: vi spiego

FirenzeViola.it

L'osservatore e ds Giancarlo Giannandrea ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione di approfondimento "Home Scouting" a cura di Giulio Dini esprimendosi così su Le Fee, giocatore molto vicino alla Roma: "In Italia si gioca molto di tattica e secondo me lui si perde in queste situazioni. Non ha passo per giocare da mezzala, è un centrocampista centrale ma ho qualche dubbio su questo giocatore".

Su Chrīstos Tzolīs: "Gioca in Bundesliga 2 ma ha già un valore importante. Non è molto alto, è un attaccante esterno da 4-3-3. Piede destro, ha forza e visione di gioco. Ha una buonissima tecnica e un buon senso del gol, salta l'uomo ed è molto bravo nel dribbling. Non vede i compagni, è cinico e vede la porta. Se devo trovargli un difetto penso che giochi un po' troppo per se stesso che per la squadra, e non è molto forte col piede debole. Quest'anno ha fatto 22 gol nella Serie B tedesca, quindi questo incide anche sul suo valore. Però i giocatori vanno contestualizzati, quindi non è detto che in una categoria superiore possa fare male".