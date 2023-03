GIANI, Stadio? Porterò avanti opzione Castello

Fonte: Lady Radio

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Falsini

Intervenuto sulla questione stadio, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha commentato la decisione di spostare la squadra per due stagioni, da metà 2024 a metà 2026: "Non sarebbe ammissibile non giocare in Toscana. Non vogliamo rivivere la situazione del 1990, quando la Fiorentina fu costretta a giocare a Perugia. La soluzione Empoli è quella forse migliore, ma a Firenze c'è uno stadio come quello della "Scuola dei Carabinieri di Castello", che ha 7mila posti.

L'impianto è ben fornito dai mezzi pubblici, servirebbero delle tribune provvisorie per avere una capienza maggiore. Farò un tentativo per portare avanti l'opzione Castello, se non dovesse andare in porto l'unica soluzione sarebbe utilizzare un altro stadio toscano".