GEROLIN A RFV, UECL può salvare la stagione. Barak...

Manuel Gerolin a Radio FirenzeViola

Manuel Gerolin, ex direttore sportivo tra le altre di Udinese e Palermo, ha parlato quest'oggi a Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione "Viola amore mio", per parlare del momento della Fiorentina alla luce della qualificazione ai quarti di finale di Conference League e dell'ennesimo gol di Antonin Barak, portato in Italia da lui. Ecco le sue parole: "La Fiorentina è una squadra che potrebbe sicuramente dare di più, visto che ha delle risorse importanti: da spettatore mi aspettavo di più, specie sotto l'aspetto degli obiettivi. Se penso al Bologna, che fino a due anni fa era in zona retrocessione e ora è in zona Champions, penso che qualcosa sia stato sbagliato".

Crede che Beltran e Barak possano coesistere da titolari?

"Sono giocatori molto diversi: il primo è più punta, il secondo è un centrocampista. Antonin non ha avuto la crescita che tutti ci aspettavamo ma è sempre stato determinante in zona gol. Credo che non si sia specializzato in un ruolo: una volta gioca più avanti, una seconda più indietro... tutto ciò è significativo".

Come vede il calcio italiano a livello europeo?

"Come sempre contano tanto gli episodi. All'Inter è andata obiettivamente male e spesso ci vuole un po' di fortuna. Credo che quest'anno almeno un'italiana possa arrivare in finale di Europa League e lo stesso potrebbe fare la Fiorentina, che arrivando in fondo alla Conference salverebbe un'annata non positivissima".

Italiano intanto ha fatto capire che sarebbe pronto a lasciare Firenze...

"Italiano penso che abbia fatto il suo percorso. Anche dalle sue parole ho letto un po' di distacco: penso che a De Laurentiis sia sempre piaciuto e non mi sorprenderebbe vedere poi Italiano a Napoli".