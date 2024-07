GENTILE, Per il terzino viola si è mosso il Perugia

Fonte: a cura di Luciana Magistrato

Possibile nuova destinazione per il terzino destro di proprietà della Fiorentina Davide Gentile: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it sulle tracce del difensore classe 2003 - nell'ultima stagione in prestito al Fiorenzuola e cresciuto per un paio di stagioni nel settore giovanile gigliato - si sarebbe mosso anche il Perugia. Ricordiamo che Gentile ha un contratto che coi viola scade nel giugno 2025.