GENOA, Report allenamento. Domani la partenza

Come riportato dal club sul suo sito ufficiale, allenamento di natura tattica quest'oggi per il Genoa al Centro Sportivo Gianluca Signorini. I rossoblu hanno svolto varie esercitazioni specifiche per i singoli reparti prima di provare i cambiamenti tattici per la partita di lunedì sera contro la Fiorentina. Per quanto riguarda gli infortunati proseguono il recupero Malinovski e Matturro. Domani allenamento di rifinitura, consueta conferenza stampa di vigilia per Alberto Gilardino e poi la partenza verso Firenze.