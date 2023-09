GENK-FIORENTINA, Ecco dove si potrà vedere la gara

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina domani tornerà in campo sul palcoscenico europeo. Appuntamento alle ore 18:45 a Genk per la prima gara dei gironi di Conference League. Sarà possibile seguire la partita su Sky e su Dazn, mentre al contrario delle scorse volte, a questo giro non sarà in chiaro. Su TV8 infatti ci dovrebbe essere la gara di Europa League tra Atalanta e Rakow.

Ovviamente sarà possibile seguire l'andamento della gara su Radio Firenzeviola con la consueta telecronaca della gara e con collegamenti nel pre e nel post partita oltre che durante la gara con i nostri inviati a Genk. Infine su Firenzeviola.it potrete seguire la gara attraverso la diretta testuale, tutte le curiosità e le notizie direttamente dallo stadio stesso.