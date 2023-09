GENK-FIO 1-2, Ancora Ranieri! Altro gol su corner

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Ranieri ne ha fatto un altro! Dopo il primo gol con la maglia della viola, nel giro di venti minuti arriva anche il secondo gol con la Fiorentina, il terzo in carriera. Altro calcio d'angolo, stavolta dalla sinistra: nel cuore dell'area arriva la spizzata di Nikola Milenkovic che gira sul secondo palo, dove sbuca in tuffo Ranieri, che da pochi passi ribadisce in rete il 2-1, convalidato dopo un paio di minuti di revisione Var per un presunto fuorigioco.