GENK-ACF 1-2, Ranieri show: dopo 45' viola avanti

Un primo tempo abbastanza pazzo nel quale la decidono le palle inattive quello giocato da Genk e Fiorentina in Belgio. Alla fine è 2-1 per i viola dopo 45 minuti con l'inaspettata doppietta di Luca Ranieri che prima sfrutta una papera del portiere avversario per portare la prima volta in vantaggio la Fiorentina, poi si ripete a metà tempo con una ribattuta dopo la spizzata di Milenkovic. Nel mezzo un pasticcio della difesa viola che ha concesso il momentaneo pareggio a Zekiri. Italiano può comunque essere soddisfatto anche se il secondo tempo si prospetta ancora più duro.