FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi

Marcatura asfissiante di Sabelli su Sottil per tutto il tempo che ha innervosito non poco il figlio d'arte. La ripresa inizia nello stesso modo. Il giocatore del Genoa prima travolge Sottil che si lamenta molto, poi fa fallo anche su Bove che rimane a terra per la botta presa. Per Chiffi il giocatore rossoblù prende sempre e solo il pallone.