GAZZETTA, Vlahovic vuole la Juve: rompe con ACF?

INDISCREZIONI DI FV BENASSI, A EMPOLI IN PRESTITO: ECCO LA FORMULA Ulteriori dettagli sul passaggio, ormai imminente (l'affare dovrebbe infatti trovare la sua conclusione nel fine settimana) del centrocampista Marco Benassi all'Empoli. Il classe '94 lascerà la Fiorentina per trasferirsi al club di Fabrizio Corsi a... Ulteriori dettagli sul passaggio, ormai imminente (l'affare dovrebbe infatti trovare la sua conclusione nel fine settimana) del centrocampista Marco Benassi all'Empoli. Il classe '94 lascerà la Fiorentina per trasferirsi al club di Fabrizio Corsi a... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Riposo oggi e domani per la Fiorentina che tornerà ad allenarsi mercoledì in vista di due settimane di preparazione alla sfida con la Lazio. Per i giocatori convocati dalle rispettive Nazionali invece, comincia oggi il ritiro. Riposo oggi e domani per la Fiorentina che tornerà ad allenarsi mercoledì in vista di due settimane di preparazione alla sfida con la Lazio. Per i giocatori convocati dalle rispettive Nazionali invece, comincia oggi il ritiro. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 24 gennaio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi