GAZZETTA, Viola in crisi in A ma bella nelle Coppe

Come riportato da La Gazzetta dello Sport in una stagione piena di contraddizioni e di difficoltà, le coppe possono essere la vetrina ideale per esaltare i pregi e nascondere i difetti. La Fiorentina ha capito in fretta che il dentro o fuori dell’eliminazione diretta è forse la situazione in cui quest’anno si trova più a suo agio. La Coppa Italia è diventata progressivamente il primo obiettivo stagionale, ma anche la Conference League non può essere snobbata, tanto meno adesso che la manifestazione internazionale entra nel vivo. L’avversario è in forma, è terzo nel campionato portoghese a due punti dal Porto e a sette dal Benfica e nelle ultime settimane ha mostrato una grande condizione psicofisica. Vincenzo Italiano sa che la sfida nasconde molte insidie: "Arriviamo in modo diverso alla partita – ha detto il tecnico viola –. Il Braga è sereno, sta facendo ottime cose. È un rivale di valore che ha giocatori di qualità ed è molto organizzato. Noi non dobbiamo pensare al campionato. Non ho dubbi sulla concentrazione dei miei ragazzi, sanno che non dovranno mai uscire dalla gara fino al fischio finale".