GAZZETTA, Tra Chiesa e la Viola adesso è amore

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riparte dalle parole di Federico Chiesa ieri ai media del club viola e titola: "Tra Chiesa e la Viola adesso è amore". Sono lontani i tempi in cui Joe Barone fu costretto a chiudere il giocatore nel pullman in America per farlo posare con la nuova maglia. Allora lo scontro era totale, ora invece è sbocciato l’amore tra l’attaccante e la società. E anche il rinnovo di contratto, scrive la rosea, è una strada ormai quasi scontata.

Il faccia a faccia tra Rocco Commisso e il papà di Federico potrebbe avvenire la prossima settimana o nel mese di febbraio. La società proporrà al giocatore di allungare fino al giugno 2023 il contratto con uno stipendio alla Ribery, quindi da quattro milioni netti a stagione con una clausola da 60-70 milioni di euro. Se arriverà un'offerta che soddisfa entrambe le parti, lascerà Firenze; altrimenti resterà ancora in maglia viola.