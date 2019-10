GAZZETTA, Poker tutto viola: due squilli per il Boa

Pochissimo spazio alla Fiorentina quest’oggi su La Gazzetta dello Sport, che si limita a fare la cronaca del successo dei viola ieri sera in amichevole contro la Pistoiese: “Poker tutto viola, due gol per Boateng” è il titolo del trafiletto a pagina 20 con il quotidiano che sottolinea come il Boa abbia bussato due volte nel successo ottenuto dalla squadra di Montella allo stadio Melani. Nella Fiorentina, come ben noto, erano assenti oltre ai 12 nazionali anche Franck Ribery (che sta seguendo un percorso di recupero personalizzato) e Benassi, messo ko dalla febbre.