GAZZETTA, Per l'attacco il sogno è David. Insigne...

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in attacco la Fiorentina si sta già guardando intorno per gennaio. Il sogno sarebbe Jonathan David del Lilla, ma costa più o meno 40 milioni. Ed è tornata prepotente la voce su Dia della Salernitana. Occhio anche a Laurienté del Sassuolo, ma più come esterno, e la suggestione Insigne. Tutti nomi per portare acqua, pardon gol, al mulino di Italiano. Che ora è giustamente concentrato sulla sfida coi belgi.