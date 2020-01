GAZZETTA, Iachini vuole J.Jesus. E lui ora spinge

Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, Beppe Iachini ha scelto il suo giocatore ideale per rinforzare la difesa viola: vuole Juan Jesus per completare il pacchetto arretrato. Ora tocca a Daniele Pradè mettere in piedi un’operazione che non si preannuncia semplice anche se la Roma ha una grande ricchezza alla voce «difensori centrali». Juan Jesus ha già dato il via libera al trasferimento a Firenze. Gli uomini di Rocco Commisso hanno offerto alla società giallorossa tre milioni per il brasiliano. La Roma ne vuole due in più. Ma tuttavia un accordo può essere trovato abbastanza facilmente grazie ai bonus. Stesso discorso per quanto riguarda il contratto del giocatore che accetterebbe una piccola riduzione rispetto a quanto guadagna attualmente in cambio dell’allungamento di un anno.

