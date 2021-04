GAZZETTA, Iachini prova Eysseric con Vlahovic

La Fiorentina deve sostituire Franck Ribery in vista della partita di domenica con l'Atalanta, e la scelta di Iachini è delicata. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri nella partitella in famiglia ha provato un altro francese, Valentin Eysseric, titolare alle spalle dell’intoccabile Vlahovic. Eysseric ha il contratto in scadenza e si gioca la conferma in queste ultime giornate di campionato. È stato spesso lui il prescelto da Prandelli quando è mancato Ribery sotto la sua gestione e di sicuro - sottolinea la rosea - non gli mancheranno gli stimoli per cercare di fare bene. In corso d’opera Iachini avrà poi altre due opzioni: lo spagnolo Callejon e il suo pupillo Kouame.