GAZZETTA, I retroscena su scontro Chiesa-Barone

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport c'è la ricostruzione del colloquio di martedì sul pullman viola tra Federico Chiesa e Joe Barone. Il dirigente avrebbe affrontato Chiesa in modo duro. Raccontano che il braccio destro di Commisso si sarebbe infastidito in particolare per quanto accaduto all’allenamento del mattino, con Montella costretto a riprendere più volte il giocatore fino ad escluderlo. È lì che Barone avrebbe alzato la voce in maniera dura. Le grida udite da fuori erano eloquenti, anche se non si capiva chi fosse tra i due ad aver perso le staffe. Addirittura sarebbe stato imposto al giocatore di chiedere scusa a tutta la squadra, di posare nella foto con la maglia, pena una prima multa e di partecipare all’intervista fissata con la Cnbc, pena un’altra multa. Pare che Chiesa fosse a un passo dalle lacrime. Ora manca la versione del giocatore e del suo entourage, scrive poi la rosea.