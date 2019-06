GAZZETTA, I 3 punti della nuova Fiorentina-USA

EX VIOLA MUNUA, RESTA ALLA GUIDA DEL CARTAGENA Gustavo Munua resta alla guida del Cartagena in Segunda División B. Il tecnico uruguaiano, ex portiere della Fiorentina, ha rinnovato il proprio contratto col club spagnolo fino alla fine della prossima stagione. Oggi è arrivato l'annuncio ufficiale del... Gustavo Munua resta alla guida del Cartagena in Segunda División B. Il tecnico uruguaiano, ex portiere della Fiorentina, ha rinnovato il proprio contratto col club spagnolo fino alla fine della prossima stagione. Oggi è arrivato l'annuncio ufficiale del... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 Giugno 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi