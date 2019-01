GAZZETTA, Fiorentina, Gagliardini non gradisce

Giusto il tempo, da parte di Pantaleo Corvino, di chiederlo in prestito. Ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, l’affare per il centrocampista nerazzurro Roberto Gagliardini si è bloccato per due motivi: primo perché l’Inter è disposta a lasciarlo partire solo di fronte a un’offerta economica reale, che preveda una cessione a titolo definitivo o un prestito oneroso con obbligo. Secondo - non indifferente -, Gagliardini si sarebbe mostrato freddo (eufemismo) rispetto alla destinazione Fiorentina.