GAZZETTA, Bove col Lask a casa? Le ultime sul giocatore

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Gazzetta dello Sport aggiorna sulla situazione legata a Edoardo Bove, costretto anche oggi a guardare la sua Fiorentina dal letto di ospedale a Careggi. Il centrocampista spera che sia l'ultima partita che vede dall'ospedale: l'obiettivo, scrive la rosea, è essere sul divano di casa per la prossima sfida di Conference giovedì sera contro il Lask, o al massimo per il Bologna.

In nessun caso ormai è, però, considerato plausibile un ritorno tra i campi di A, viste le regole stringenti nella concessione dell’idoneità sportiva per pratica agonistica in Italia, mentre il già previsto impianto di un defibrillatore sottocutaneo permetterebbe di proseguire la carriera all’estero. L'operazione ritarda di qualche giorno per continuare l'ispezione per capire le cause dell'arresto cardiaco sul prato del Franchi, ma è l'unica soluzione all'orizzonte.