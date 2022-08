GAZZETTA, Barak ora è in pole, superato Bajrami

La Fiorentina deve alzare il livello del centrocampo e da tempo ha intavolato almeno due trattative. Una per Barak, l’altra per Bajrami. Quella con l’Empoli va avanti da mesi. Un corteggiamento ad ampio respiro considerato che potrebbe coinvolgere altri calciatori. Con il Verona i contatti ufficiali sono più recenti. Ma continui. La Fiorentina ha sostituito Torreira con Mandragora ma l’assenza di Castrovilli, fuori fino al 2023, deve essere colmata. Partendo dal più recente, i primi passi con il Verona per Antonin Barak (’94) hanno portato i viola a costruire un’offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto nell’ordine della doppia cifra. Con il giocatore trovare l’accordo per un quadriennale non dovrebbe essere difficile e Barak resta attratto dall’ipotesi Firenze: convincere il Verona è un po’ più complicato. Il club, per lasciar andare il Nazionale ceco vorrebbe monetizzare.

La Fiorentina nel frattempo continua a tenere allacciati i rapporti per Bajrami ed anche recentemente ci sono stati contatti con l’entourage del calciatore. Ovviamente la gara di domani, con i viola di scena proprio ad Empoli, al momento congela tutto. Ma dalla settimana prossima le parti torneranno a parlarsi. Anche perché con il club di Corsi la trattativa è a raggio più ampio. Non è un mistero che piaccia il viola Zurkowski ed il gradimento è assolutamente reciproco con il polacco che tornerebbe molto volentieri in azzurro. La novità è che pure Kouame sarebbe entrato nel mirino dell’Empoli anche se la Fiorentina non ha ancora deciso cosa fare dell’attaccante che ha giocato (e bene) da titolare contro la Cremonese. Non scalda invece Nastasic. Bajrami a Firenze verrebbe trasformato in mezzala offensiva, ma in alcune circostanze potrebbe giocare anche da ala.