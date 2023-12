GAZZETTA, ACF senza casa. Cesena, Modena o Empoli?

FirenzeViola.it

"Viola senza casa", scrive oggi La Gazzetta dello Sport a proposito della Fiorentina e della questione Franchi esplosa nuovamente in questi giorni. La Fiorentina, che in questo momento vola con il quarto posto in classifica, aveva chiesto al contrario di far slittare il restyling finché non venisse individuato uno stadio in cui trasferirsi o, meglio ancora, voleva che i lavori fossero riprogrammati, in modo da chiudere il Franchi “a tappe” e rimanere a giocare al suo interno, a capienza ridotta.

Una soluzione impossibile per il Comune perché, senza una deroga ad hoc del Governo, l’opera dovrà terminare entro la fine del 2026 e i tempi sono già stretti. E allora ecco lo scontro, con le ipotesi Cesena o Modena come soluzioni più probabili, scrive la rosea. Chissà però che non possa essere riaperta la pista Castellani di Empoli.