GAZZETA, Jovic più Ikone: il Torino è battuto

Come riportato da La Gazzetta dello Sport continua il sogno della Fiorentina, si spegne quello del Toro. Tante occasioni di qua (palo di Mandragora, testa di Milenkovic, grave errore di Kouame), tante occasioni di là (tiro di Ricci, stacco di Sanabria, un paio di palloni sprecati in rifinitura) e poi, a metà ripresa, la rete di Jovic che ha aperto la gara e consentito ai viola di giocare con più serenità e negli spazi aperti. Il raddoppio di Ikonè e la rete di Karamoh non hanno cambiato la storia di questo quarto di finale, che ha mostrato due squadre in discrete condizioni. La squadra di Italiano adesso può colorare la sua stagione inseguendo l’ultimo atto di Coppa Italia e provando a fare strada anche in Conference League. Il Torino si concentrerà solo sul campionato con l’obiettivo di arrivare più in alto possibile, senza calcoli e senza pressioni.