GAUTIERI A RFV, Campo pesante? Serve un piano B

Ospite del pomeriggio di Radio FirenzeViola, mister Carmine Gautieri è intervenuto per parlare dell'impegno della Fiorentina contro il Maccabi Haifa, ripartendo però da quanto successo nel post-partita di Torino-Fiorentina con la lite Juric-Italiano: "Era un momento di tensione, è un allenatore focoso e alle volte succede. Conoscendo l'uomo e il personaggio posso dire che è un professionista per bene, si è scusato e va bene così".

Pensa che il campo pesante di stasera influenzerà le decisioni di Italiano?

"Sicuramente condizionerà la partita e il gioco della Fiorentina. Dovrà fare una partita diversa rispetto a quella che fa di solito. E anche da questa situazione si vedrà la personalità dei giocatori viola: in Italia non ci sono spesso contesti del genere".

Come spiega queste prestazioni altalenanti della squadra?

"Il calcio non è una scienza esatta. Difficile che una squadra che gioca così tanto possa avere lo stesso rendimento. Ci sono momenti non ottimali, ce li ha avuti anche una schiacciasassi come l'Inter. La differenza sta nell'avere equilibrio in questi momenti. La Fiorentina ci ha abituato bene sotto il piano del gioco e di sicuro non possono fare sempre la stessa prestazione vista contro la Lazio".