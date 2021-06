GATTUSO, Dalla Viola agli Spurs: tutti i dettagli

La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, ripercorre tutte le tappe della vicenda Gattuso. Sulla Fiorentina in particolare, spiega il motivo del divorzio: la Fiorentina non ha mantenuto le promesse di rafforzamento della squadra e in quei 20 giorni più volte in incontri per via telematica il tecnico ha sollecitato interventi rapidi sul mercato che non arrivavano. Quello di Jorge Mendes e delle sue ingerenze è una causa inesistente per Rino, che però dovrà capire prima o dopo che il suo modo di fare non è molto compatibile col “burattinaio” portoghese, vero e proprio tallone d’Achille per il calabrese verace. Gattuso vive giorni in cui è combattuto, teme di aver sbagliato scelta. Subito dopo la risoluzione, il Napoli riceve la chiamata del Tottenham per il tesserato, la dimostrazione, secondo Gattuso, che i contatti con gli Spurs non sono avvenuti prima della Fiorentina. Ora l'ex Milan è in silenzio, furioso per i contratti saltati e le pesanti accuse.