GARZYA A RFV, Viola? Se in forma gioca miglior calcio

Mister Luigi Garzya ha parlato a Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni a partire dalla Roma: "La Conference non è l'Europa League, però ha tutte le carte in regola per fare bella figura. L'obiettivo di inizio campionato è quello di raggiungere un posto in Champions, che secondo me è determinante per la Roma futura. L'Europa League è una grande competizione, ha avuto sfortuna a beccare una delle squadre più toste, ma è giusto provarci."

Che idea si è fatto di questa stagione così altalenante della Fiorentina?

"la Fiorentina ci ha abituati a queste cose, se sta in giornata è una di quelle squadre che gioca il miglior calcio. Non è paragonabile alla Roma o alle squadre superiori in classifica. Quando sono in forma è una squadra difficile da affrontare. C'è la mano dell'allenatore che io stimo tantissimo, ma la continuità è la sua pecca quest'anno."

A proposito di Italiano, quanti anni pensa che separino il tecnico da una big? Pensa che sia già pronto magari dall'estate?

"Italiano ha fatto bene fino ad adesso, è chiaro che per un allenatore l'ideale sarebbe quello di allenare le squadre più forti e cercare di vincere sempre. L'obiettivo è quello di migliorare e di raggiungere e allenare squadre più blasonate. L'esperienza gli servirà. Quando guardo la Fiorentina non mi annoio mai. In prospettiva è uno dei migliori allenatori."

Nel weekend arriva la trasferta a Cremona, con Ballardini la Cremonese ha ritrovato un minimo di risultati, la salvezza resta comunque lontana, la montagna è ancora ripida da scalare?

"Sinceramente la vedo utopistica una cosa del genere, ma nel calcio mai dire mai. La Cremonese anche con Alvini giocava bene, a volte non si meritava di perdere, ma purtroppo 9 punti sono troppo pochi, la vedo molto dura."

Giocherà in Europa anche la Juventus di Dusan Vlahovic, si aspettava un percorso di maggior impatto di Dusan? Un giudizio su questo anno bianconero di Vlahovic?

"Non è stato uno dei migliori, ma anche il problema infortuni ha influito tantissimo. Il modo di giocare è diverso, ha dimostrato però quando sta bene che è uno che i gol li sa fare. La squadra ha risentito della penalizzazione. L'infortunio è stato tremendo. Ha bisogno di ambientarsi ancora nel gioco della Juventus, però come bomber non si discute."

La Juventus ha l'obbligo di vincere l'Europa League?

"Si, è la scorciatoia per arrivare in Champions. La Juve ha qualcosa in più rispetto alle altre. L'Europa League è comunque una grande competizione e la Juve ha tutte le carte in regola per vincerla, è pur sempre la Juve."



Il Milan dai molteplici volti, come vede la sconfitta di Firenze?

"Non dobbiamo dire "il Milan non c'era con la testa, o pensavano al ritorno di Champions", loro devono pensare sempre a vincere perché la concorrenza è agguerrita per raggiungere un posto in Champions. Bisogna dare anche i meriti alle squadre avversarie, aveva contro una signora squadra, e come dicevo prima, se la fiorentina è in giornata può battere chiunque, perché ha gli uomini e l'allenatore per fare questo."