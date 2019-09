GAMBERINI, Montella, ti serve tempo. Tiferò viola

L'ex difensore viola Alessandro Gamberini è stato intervistato dal portale TuttoJuve dove ha parlato della sfida di sabato tra la Fiorentina e i bianconeri. Queste alcune delle sue dichiarazioni più importanti: "A Firenze quella con la Juve è la partita più attesa e più sentita, il clima che si respira in città si trasferisce inevitabilmente alla squadra che sente un peso diverso. Fiorentina-Juventus è una sfida diversa dalle altre per la grande rivalità esistente tra i due club e per lo stimolo che deriva dal dover affrontare la più forte d'Italia. Anche se per i viola non è iniziato bene il campionato, ho avvertito un ritorno di entusiasmo da parte del pubblico che ha apprezzato il match con il Napoli per come è stato disputato. La prestazione di Genova è stata un po' al di sotto delle aspettative, ma siamo ancora all'inizio di stagione e Montella avrà bisogno ancora di un po' di tempo per trasmettere i suoi principi di gioco. Sono piccole scosse di assestamento, è normale. E' chiaro che se dovesse arrivare una grande prestazione contro la Juve, questo porterebbe il gruppo ad avere una grande iniezione di fiducia. Un pronostico? Da tifoso e da chi ha condiviso sette anni quel magnifico ambiente, spero che vinca la Fiorentina soprattutto per il grande entusiasmo che potrebbe giovarne la piazza. Mi auguro, ovviamente, una partita molto bella e che il 'Franchi' possa regalare una grande cornice di pubblico".