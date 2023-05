GAMBERINI, Italiano unico, ora serve vincere un trofeo

FirenzeViola.it

All'interno dell'edizione odierna de Il Tirreno è presente un'intervista ad Alessandro Gamberini, ex difensore della Fiorentina. Queste le sue parole: "La Conference è un'occasione fantastica. Tutti, piazza e proprietà, adesso, hanno il diritto di raccogliere. Italiano ha centrato un obiettivo fantastico. Portare in bacheca qualcosa a Firenze, poi, ha un peso specifico importante".

Qualche rimpianto?

"Non ho rimpianti, perché vincere in quegli anni era difficilissimo. Di scudetto non se ne poteva parlare: c'erano corazzate che facevano dai 90 punti in su, già arrivare nei primi tre era qualcosa di straordinario. Forse, pensandoci bene, l'unica cosa che non siamo riusciti a fare è contenderci un trofeo, in primis la Coppa Uefa e quell'eliminazione contro i Rangers".

Riguardo Cesare Prandelli?

"Con lui ho fatto un ciclo meraviglioso, che tutt'oggi mi evoca emozioni e ricordi fantastici. A Prandelli sono molto legato. Ci ha fatto crescere, ha costruito relazioni. Ancora oggi, è tra i primi a cui chiedo consigli".