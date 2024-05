GALLOPPA, Regaliamo gol. Non dovevamo chiudere così

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine di Sassuolo-Fiorentina Primavera, conclusa 3-1 per i neroverdi, analizza la sconfitta davanti ai microfoni dei media presenti il tecnico dei viola Daniele Galloppa. Queste le parole raccolte da FV: "Purtroppo regaliamo gol in maniera grossolana. Quando indirizza la partita così diventa difficile. È chiaro che l'errore fa parte della crescita dei ragazzi, quindi lì per lì ti arrabbi dentro ma cerchi di diffondere tranquillità. Al netto di questo però abbiamo fatto una buonissima partita, contro una squadra più esperta, più grande. Ma regaliamo gol troppo facilmente".

Cosa non è andato oggi?

"Ci manca tanto la scaltrezza. Quando si gioca molto sulle seconde palle, sui lanci lunghi, loro ci creavano azioni pericolose. Noi non eravamo incisivi, e quando regali gol non è facile recuperare. Credo comunque che sia stata fatta una buona gara, ma non è così che volevamo finire l'anno".

Si chiude con la Sampdoria. È stato un anno strano tra campionato e Coppa Italia vinta.

"Quest'ultimo mese forse inconsciamente abbiamo un po' mollato, in parte per gli infortuni in parte per i ragazzi saliti in prima squadra.È stato un mese che non mi è piaciuto per niente sul piano delle scelte, poi abbiamo preso delle decisioni per il prossimo anno. Purtroppo le abbiamo pagate anche in termini di classifica".