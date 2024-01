GALLOPPA, Playoff il nostro obiettivo. Basta guardare giù

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

Daniele Galloppa, tecnico della Fiorentina Primavera, dopo la vittoria della sua squadra sui pari età dell’Empoli ha parlato alla stampa presente, tra cui FirenzeViola.it: “È stata una bella partita, non era facile perché c’era tanto vento, cambiava traiettoria alla palla e loro stavano bassi, concedendo poco. Però siamo stati bravi ad andare in vantaggio e sono stracontento dell’interpretazione che hanno i ragazzi, nella voglia di portare a casa i tre punti”.

Prosegue: “Vogliamo avere la palla, ci piace fare le partite per portare l’avversario all’errore. Vogliamo essere protagonisti, non era facile visto il campo e le assenze, Caprini fuori, Elia fuori, Vigiani ancora fuori. Stiamo cercando altre soluzioni e i ragazzi stanno facendo benissimo. Speravo di indirizzarla subito, sapendo come si sarebbero difesi questa partita più la portavi avanti sul pareggio e più si sporcava. Loro volevano arrivare a questo, per questo l’input su ogni riconquista era quello di andare avanti e sbloccarla”.

Quanto è vicina questa squadra a quella che immaginava a inizio anno?

“Si avvicina tanto. Stiamo crescendo come singoli dentro al collettivo. L’ideale che cercavo io l’ho visto anche nel girone d’andata nelle prestazioni, poi i risultati non arrivavano. Ma siamo la prima squadra per possesso e tiri in porta, l’identità c’è, i ragazzi sanno dove vogliamo arrivare”.

Ora state trovando spesso il gol.

“Il gol sposta tutto, l’equilibrio, i giudizi, come ti svegli la mattina... è così. Dobbiamo continuare a battere su questo, ma non abbiamo mai smarrito la direzione, l’appiglio di giocare e proporre c’è sempre stato. Chiediamo sempre prima la prestazione del risultato”.

Sul prossimo match col Frosinone: “Diventa una gara molto importante e difficile, prepararla è ancora più difficile rispetto ad altre partite. È spartiacque, ai ragazzi ho posto l’obiettivo dei playoff, quindi basta guardare sotto e domenica è un appuntamento spartiacque”.