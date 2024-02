GALLOPPA, Ho visto bene Dodo: ora la prima squadra

Fonte: dal nostro inviato, Andrea Giannattasio

Dopo il trionfo per 5-0 sul Bologna Primavera, il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato ai media presenti al Viola Park tra cui FirenzeViola.it: “Facile lo è per chi non gioca.. Per chi ha giocato è difficile. Venivamo dalla partita di Roma dove avevamo speso tanto, poi il Bologna era un’incognita visto il cambio di panchina. Nel nostro momento peggiore abbiamo trovato il vantaggio, poi abbiamo gestito la partita. Complimenti ai ragazzi”.

La prossima è il Milan.

“Intanto sapevo che il Bologna è una buonissima squadra, ora per il nostro momento andiamo a giocarci una partita contro una squadra di qualità. Dobbiamo andare lì con l’idea di portare a casa i tre punti”.

Come ha visto Dodo?

“Benissimo, anche in allenamento. Era con noi da due giorni. Si vede che ha tanta voglia di rientrare, poi è non mai facile catapultarsi nella nostra idea di calcio. Lui è abituato a venire dentro al campo spesso, e a me piace. Però magari lo fa in un’armonia che in prima squadra è diversa, noi invece lo facciamo sotto altre richieste. Ha fatto i sessanta minuti che mi aveva chiesto la prima squadra, sono molto contento per lui. Mi auguro che da adesso possa essere papabile per Italiano”.

Il campionato è molto equilibrato?

“Sì, di squadre scarse non ne ho viste. Le prime sono veramente forti, la Roma, l’Inter, il Milan. Poi ci sono squadre come il Bologna ma anche il Frosinone che sono di livello medio alto. Ogni partita è un esame importante. Noi abbiamo lavorato per essere una squadra di medio-alto livello”.

Come ha visto Tognetti?

“Laerte è stato bravissimo, ha fatto un intervento importante in un momento altrettanto importante. Leonardelli a Roma ci ha dato una grandissima mano, faccio i complimenti a tutti i ragazzi perché serve questo atteggiamento da parte di tutti”.

Come gestite al meglio i ragazzi per farli crescere?

“Abbiamo ragazzi di qualità, per quanto mi riguarda mi piace usufruire anche del portiere. Leonardelli a Roma ha fatto benissimo ma, per come intendo giocare io, il portiere vorrei allenarlo. Abbiamo uno staff di livello”.