GALLOPPA, Assurdo perdere 1-4 così. Senza Joe fa strano

Fonte: dal nostro inviato al Viola Park - Andrea Giannattasio

Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, al Viola Park commenta ai media presenti - tra cui FirenzeViola.it - la sconfitta per 1-4 patita dalla sua squadra contro l’Atalanta oggi pomeriggio: “L’analisi è semplice. Siamo stati morbidi dietro, abbiamo perso tanti duelli. Poi abbiamo fatto quasi sempre noi la partita. Assurdo perdere 1-4, dopo il primo gol abbiamo fatto 20 minuti nella loro metà campo. Poi prendi il 2-0, rientri nel secondo tempo bene ma prendi anche il 3-0. Ci sono tantissimi demeriti nostri, siamo stati molli dietro e per questo mi sono arrabbiato. Perché avevamo la prestazione ma bisogna crescere su queste cose”.

Che vi siete detti con Commisso?

“Col presidente abbiamo parlato un po’ di tutto. Era molto affranto per Joe, poi siamo riusciti a parlare un po’ di tutto. Ma la perdita di Joe è ancora qualcosa di strano alla quale dobbiamo abituarci tutti. Per me fa effetto arrivare qui al centro sportivo e vedere la solita macchina che gira senza lui dentro. A me dispiace, ci ha sempre dato tantissimo stando vicino sia a me sia al gruppo. Questa cosa mi dà più responsabilità, l’ho detto ai ragazzi. Dobbiamo dare il 110% senza essere superficiali, per ciò che ci ha dato questa società, da Commisso a Barone”.

Adesso però una finale. La Coppa Italia giovedì col Torino.

“Assolutamente, ci crediamo. Vogliamo portarlo a casa per noi e per Joe. I ragazzi ci credono e sanno quanto è importante. Ho parlato ieri per la prima volta alla squadra di ciò che è successo, questi eventi di danno indicazioni. Io posso anche sbagliare formazione in una partita, non muore nessuno ma non vuol dire non essere responsabili. Bisogna esserlo, anche per chi non c’è più”.

Prosegue: “Batte qualcosa di particolare. Sono discorsi che facciamo già da questa settimana, io ci ho sempre creduto. Già dalla prima partita col Genoa, ho fatto poco turnover apposta. Per noi è importante, vogliamo portare la coppa qua al Viola Park”.

È preoccupato da questi ultimi risultati?

“Preoccupato no, ma dispiaciuto. Volevo continuare a stare attaccato al carro delle grandi. A Lecce c’è stata una reazione, oggi la prestazione c’è stata. È mancato qualcuno individualmente. Non siamo una squadra che va su tutti i campi e domina e vince, dobbiamo sempre fare il massimo tutti”.

Come stanno gli acciaccati?

“Biagetti aveva qualche mancamento e mi ha chiesto il cambio, Baroncelli ha avuto un fastidio e Braschi la febbre. Dovremmo e spero di recuperarli tutti quanti per la finale”.

Che squadra è il Torino che affronterete in finale?

“Il Torino è una squadra allenata bene, molto mentalizzata in non possesso. Si difende bene e ha fisicità, non sono duelli morbidi. È una squadra che aspetta l’errore tuo e quando riparte fa male. Sarà difficile, ma me la voglio giocare da Fiorentina”.