GALLOPPA, Arrabbiato per il ko. Pierozzi e Amatucci...

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

Daniele Galloppa, tecnico della Fiorentina Primavera, ha così commentato la sconfitta in rimonta da parte della sua squadra ad opera della Lazio, ai media presenti al Viola Park, tra cui FirenzeViola.it: "C'è molto rammarico, siamo legati al risultato e quindi siamo giù. Abbiamo regalato due gol noi. L'approccio e i primi 20 minuti sono stati di livello proprio poi loro hanno cambiato tatticamente qualcosa ma noi non abbiamo perso le distanze e non abbiamo rischiato nulla, Nella ripresa poi abbiamo regalato due gol ma per gli episodi anche il pareggio sarebbe stato più stretto a noi che a loro. Sono dispiaciuto ed arrabbiato ma questa è la realtà".

Quanto è contata la sfortuna? "Il portiere loro ha fatto ottime parate, su Rubino e su Braschi e poi su Sené ci ha messo la mano lui. Mi scervello su dove si debba migliorare per cambiare ma quando la squadra domina la partita e porta a casa poco mi arrabbio"

Come si riparte? "La strada nostra deve essere quella, non voglio snaturare la squadra che non deve aspettare l'errore altrui ma che le occasioni se le vada a cercare però poi dobbiamo essere più concreti e fortunati anche perché è il terzo o quarto palo che prendiamo. Sono convinto però che queste prestazioni ci porteranno anche dei risultati".

Come ha visto Pierozzi? "Niccolò l'ho visto bene. Sia lui che Amatucci sono venuti in Primavera con la testa giusta. Con il prepatore della prima squadra ci avevo parlato e mi aveva detto di guardare come sarebbe arrivato alla fine del primo tempo visto che è tanto che non gioca ma il giocatore mi ha detto che stava bene e l'ho lasciato fino alla fine. Peccato che non portiamo a casa questi punti"

Gestione Amatucci e Comuzzo? Al momento sono della prima squadra, far giocare Pierozzi e Amatucci è stata un'idea della prima squadra per il minutaggio perché è tanto che non giocano e lo capisco. Comuzzo è su perché Mina ancora non sta bene e quindi può essere papabile tra campionato e Coppa. Tutti sono giocatori loro, noi siamo a disposizione".