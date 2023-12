GALLOPPA, Alla lunga pagata differenza fisica e età

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

Al termine della sconfitta per 2-0 subita al Viola Park contro il Lecce, ha preso la parola ai media presenti - tra cui Firenzeviola.it - il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa. Ecco le sue parole: "Ko colpa dei viola? Vero, abbiamo preso il gol quando eravamo in dieci e stavamo preparando il cambio, avevamo palla noi, c'era un fallo non fischiato e ci hanno segnato in ripartenza. L'errore poi è stato prendere il secondo e regalare la partita. La mia sensazione dalla panchina è che finché stiamo in partita facciamo molto bene nonostante la differenza fisica e di età ma a lungo andare paghi a livello di individualità ed età perché trovi avversari che hanno già due anni di esperienza in Primavera. Sinceramente oggi non sapevo nenache come cambiare perché vedevo tanta fatica fisica"

C'è stata differenza di gamba? "C'è stata soprattutto a lungo andare, nel primo tempo non si vedeva perché poi i due anni di età si sentono troppo. Loro erano quasi una squadra di Lega Pro per la struttura e l'età. Noi Abbiamo fatto più fatica nella ripresa"

Ultime vittorie ingannavano? "Devo essere lucido, veniamo sì da due vittorie in campionato e Coppa, ho visto la crescita di alcuni singoli che stanno venendo fuori ma è dura, studiando gli avversari sapevo sarebbe stata dura perché non abbiamo una rosa superiore alle altre, né per età né per fisicità. Perciò quest'anno dobbiamo remare, lottare, crescere e portare a casa quello che c'è da portare a casa perché è un anno di transizione di cui oggi è stata una foto lampante"

Anno di crescita? "La squadra più giusta, perché la squadra è stata stravolta. Se il Lecce ha 4-5 campioni d'Italia ancora in campo, noi non abbiamo nessuno dei campioni passati"