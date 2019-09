GALLI, Replica: "Chiesa? Lo ripeto: doveva giocare"

Tirato indirettamente in ballo da Vincenzo Montella nel corso della conferenza stampa di oggi ("Sul cambio di Chiesa ho letto alcune cose che mi hanno divertito e altre innervosito: qualche ex calciatore dice cose senza senso"), l'ex portiere viola Giovanni Galli ha replicato così al tecnico viola: "Continuò a pensarla allo stesso modo. Io leggo le partite come uno che ne ha viste e giocate tante. Montella ha parlato di leggero problema al flessore per Chiesa, io gli avrei chiesto di restare alto tra i due per mettere pressione alla difesa fino al 90'. La sua sostituzione ha reso la fase difensiva troppo vulnerabile. Non penso troppo alla partita successiva: io entro i 90' di quel momento devo pensare a portare via i tre punti in casa dell'Atalanta, se per la partita dopo Chiesa non ce l'avesse fatta, avrebbe giocato un altro. L'unico uomo determinante di Atalanta-Fiorentina era Chiesa e Montella ha scelto di toglierlo: forse perché pensava di aver vinto la partita... Se qualcuno ha il peperoncino dentro, non è colpa mia"