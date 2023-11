GALLI, Italiano, gran lavoro. Ma adesso più equilibrio

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione delle nuove strutture ludiche inclusive all’interno del Giardino Niccolò Galli, nel quartiere di Campo di Marte a Firenze donate alla Città di Firenze dalla Fondazione Niccolò Galli Onlus. L’ampliamento dell’aerea giochi inclusiva è il terzo intervento che la Fondazione mette in atto all’interno del giardino. L’area era stata inaugurata nel 2018 ed ampliata una prima volta nel 2019. Presente all'evento, l'ex portiere viola e oggi consigliere regionale Giovanni Galli ha parlato alla stampa presente, soffermandosi sulla giornata benefica e sulla sfida di domani tra Fiorentina e Bologna, ultima squadra dove ha militato Niccolò Galli prima della tragica scomparsa nel 2001: "Nel 2018 abbiamo fatto i primi interventi in questa area e negli anni abbiamo deciso di ampliarla sempre. Grazie al Comune che ha permesso di realizzare questa opera. Non avevo fatto caso che la data di oggi coincideva alla vigilia di Fiorentina-Bologna e sono felice che ci sia questa partita domani: Niccolò era un tifoso viola ma quando se n'è andato vestiva la maglia rossoblù".

Sul restyling del Franchi: "Il progetto che è stato proposto mi sorprende che sia stato appoggiato dalla Sovrintendenza: mi pare fuori luogo iniziare un progetto come questo. I soldi vanno usati per altro e deve rimanere un'attrazione turistica".

Sull'aiuto dei bolognesi agli alluvionati: "E' stata un'immagine straordinaria. Tutti si sono mossi e messi a disposizione: la rivalità tra Firenze e Bologna è stata cancellata in questo caso".

Sulla partita di domani: "Italiano ha fatto un grande lavoro: ha preso una squadra depressa e l'ha resa protagonista. Adesso deve trovare degli equilibri ma credo che il suo lavoro sia sotto gli occhi di tutti. Lo stesso si sta vedendo a Bologna con Thiago Motta. Un plauso va anche a due società che non hanno la nostra mentalità e che hanno investito sulle strutture".

Sulla corsa all'Europa: "Per ora è presto fare bilanci... solo l'Inter sembra avere più forza delle altre".

Sui portieri viola: "Terracciano fa sempe la sua prestazione. Per me è un'eccellente alternativa ma ha fatto vedere di avere delle doti. Christensen non lo conosco, gli va dato del tempo. Savorani è bravo e saprà plasmarlo".

All'evento, come mostrano le foto di FV, presente anche l'ex viola Marco Donadel.