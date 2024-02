GALLI, Hamrin straordinario. Elegante in campo e fuori

Fonte: dai nostri inviati al Franchi - Luciana Magistrato e Giacomo Galassi

Presente al Franchi, dove nella sala monumentale è esposta anche oggi la salma di Kurt Hamrin, leggenda viola scomparsa pochi giorni fa, l’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato ai media presenti - tra cui FirenzeViola.it - per ricordare l’ex attaccante svedese: “Non l’ho vissuto direttamente, ma l’ho conosciuto tramite l’amicizia con Moreno Roggi. La loro famiglia l’abbiamo vissuta a pieno, porto con me il ricordo di una persona elegante, educata, mite. Sia in campo che fuori straordinaria. Tutto quello che si sta scrivendo e dicendo oggi, Kurt se lo meritava a pieno”.