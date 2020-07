GALLI, Deluso da ultimi 180' dei viola: salvo solo...

L’ex portiere viola Giovanni Galli ha commentato il ko della Fiorentina ieri sera a Roma, proiettandosi anche sul futuro. Ecco le sue parole: “Nella partita di Milano la Fiorentina è stata fortunata e a Roma un po’ meno ma in queste partite mi aspettavo da parte dei viola un qualcosa di diverso, magari una squadra più libera mentalmente senza i patemi di classifica. La Samp ieri a Torino ha fatto una buona partita, ha fatto pressione ultra-offensiva e anche loro uscivano da una situazione difficile di classifica. Avrei voluto in queste settimane che si potesse iniziare un processo diverso, in funzione dell’anno prossimo: invece la Fiorentina sa solo contenere, lavorare bene in difesa ma non sa far male all’avversario. Io per l’anno prossimo vorrei un allenatore che abbia delle idee offensive, non si può sempre giocare di rimessa. L’unico segnale buono arrivati da queste due partite è che la Fiorentina ha un ottimo secondo portiere ma per il resto non vedo altro in ottica futura".